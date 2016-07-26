В Харькове на два месяца ограничат движение по улице Примеровской

Ограничение движения связано с реконструкцией тепловой магистрали в этом районе, со ссылкой на Департамент инфраструктуры сообщает представители пресс-службы горсовета.

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Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам. Проезд специальных автомобилей оперативных служб и жителей жилых и административных зданий, расположенных в указанной зоне, будет обеспечен, обещают в горсовете.