В Харькове на два месяца ограничат движение по улице Примеровской

17:57, 26 июля 2016
Транспорт/Связь
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Движение транспорта по Примеровской - на участке от переулка Рижевского до улицы Франковской - будет запрещен с 28 июля до 30 сентября.

rohatyn.com.ua

Ограничение движения связано с реконструкцией тепловой магистрали в этом районе, со ссылкой на Департамент инфраструктуры сообщает представители пресс-службы горсовета.

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Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам. Проезд специальных автомобилей оперативных служб и жителей жилых и административных зданий, расположенных в указанной зоне, будет обеспечен, обещают в горсовете.

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