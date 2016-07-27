Суд в США одобрил соглашение между Volkswagen и властями по "дизельному скандалу"

Суд в Сан-Франциско (штат Калифорния) в предварительном порядке одобрил соглашение между властями США и германским автоконцерном Volkswagen, согласно которому последний обязуется выплатить около 15 млрд долларов за нарушения экологических норм. Такое решение принял судья Чарльз Брейер, передает ТАСС.

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Он отметил, что со стороны как властей, так и Volkswagen "были предприняты огромные усилия", чтобы урегулировать скандал. "Я считаю, что цели достигнуты, - цитирует Брейера агентство Блумберг. - Суд в предварительном порядке решил одобрить соглашение".

Слушания, в ходе которых сделка может быть окончательно одобрена, пройдут в октябре.

Ранее Volkswagen достиг соглашения с американской юстицией, согласно которому концерн обязуется потратить около $10 млрд на починку или выкуп примерно 475 тысяч проданных им в США автомобилей с двухлитровыми дизельными двигателями. В этих машинах установлено программное обеспечение (ПО), позволяющее обходить существующие жесткие требования относительно содержания вредных веществ в выхлопных газах.

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Предполагается, что Volkswagen в случае выкупа заплатит владельцам этих автомобилей от $5 тысяч до 10 тысяч в зависимости от года производства машин, пробега и других факторов. Германский концерн также выплатит $2,7 млрд на ликвидацию экологического ущерба и направит $2 млрд на разработку автомобилей, которые в меньшей степени загрязняют окружающую среду.

Volkswagen оказался в центре "дизельного скандала" после обнаружения на машинах ПО, которое позволяет обойти жесткие экологические нормы США. Расследования в отношении автогиганта были начаты в ряде стран Европы и Азии. Как сообщили в Volkswagen, проблема фальсификации экологических тестов на содержание вредных веществ в выхлопных газах автомобилей может затрагивать до 11 млн машин по всему миру.