Нацбанк передал силовым ведомствам 9 автомобилей из своего парка

Национальный банк Украины передал 9 автомобилей из своего автопарка в распоряжения силовых ведомств, сообщается на странице регулятора в сети Facebook.

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Согласно сообщению, регулятор передал 6 автотранспортных средств Службе безопасности и 3 авто - Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

«В рамках внутренней трансформации НБУ и в дальнейшем будет продолжать сокращать свой автопарк», - говорится в сообщении.

Нацбанк напомнил, что с начала 2015 года уже передал 153 автомобиля, в первую очередь на потребности украинских военных.

Как сообщал УНИАН, НБУ в июне передал часть собственного здания в Херсонской области площадью около 750 квадратных метров в аренду управлению Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым.