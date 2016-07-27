Нацбанк передал силовым ведомствам 9 автомобилей из своего парка
НБУ с начала 2015 года уже передал 153 автомобиля, в первую очередь на потребности украинских военных.
Национальный банк Украины передал 9 автомобилей из своего автопарка в распоряжения силовых ведомств, сообщается на странице регулятора в сети Facebook.
Читайте такжеНацбанк отчитался о росте своих активов на 25 миллиардов
Согласно сообщению, регулятор передал 6 автотранспортных средств Службе безопасности и 3 авто - Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.
«В рамках внутренней трансформации НБУ и в дальнейшем будет продолжать сокращать свой автопарк», - говорится в сообщении.
Нацбанк напомнил, что с начала 2015 года уже передал 153 автомобиля, в первую очередь на потребности украинских военных.
Как сообщал УНИАН, НБУ в июне передал часть собственного здания в Херсонской области площадью около 750 квадратных метров в аренду управлению Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым.