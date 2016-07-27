Минфин: "единое окно" на таможне готово к запуску с 1 августа

Министерство финансов Украины утвердило все формальности для запуска "единого окна" на таможне с 1 августа, сообщила пресс-служба Минфина.

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«Единое окно» значительно упростит и ускорит прохождение таможни. Это значительно облегчит ведение бизнеса», - отмечается в сообщении.

По информации министерства, это значительно ускорит внешнеэкономические операции - теперь у контролирующих органов будет всего 4 часа на принятие решения об осуществлении соответствующего вида контроля, уменьшит расходы для бизнеса, коррупцию.

Как сообщал УНИАН, электронная система обмена данными «единое окно», которая будет способствовать упрощению таможенных процедур и устранит возможности для коррупции на таможне, начнет работать в Украине с 1 августа.

Система предусматривает создание единой электронной базы данных, которая позволяет различным службам контроля и таможенным пунктам в автоматическом режиме обмениваться информацией о грузе, который проходит через границу Украины.