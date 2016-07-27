Набсовет "Укрзализныци" должен заработать в ближайшие дни - Гройсман

Наблюдательный совет Публичной акционерной компании «Укрзализныця», обновленный 6 июля текущего года, должен начать работу в ближайшие дни, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе заседания правительства.

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По предложению присутствующего на заседании министра инфраструктуры Владимира Омеляна в состав правления "Укрзализныци" был введен Иренеуш Василевски, который является гражданином Польши.

"Решение принято (о введении в состав правления Иренеуша Василевски - УНИАН). Это даст возможность полноценно заработать правлению «Укрзализныци», и сегодня также надо запустить в действие наблюдательный совет "Украинской железной дороги" для повышения эффективности работы компании», - сказал Гройсман.

Как сообщал УНИАН, в начале июня Мининфраструктуры подписало контракт с главой правления "Укрзализныци" Войцехом Бальчуном. 1 июня Кабинет министров Украины изменил кадровый состав правления «Укрзализныци» и одобрил подписание контракта с избранным 20 апреля главой компании поляком Войцехом Бальчуном, который в 2008-2013 годах возглавлял правление железнодорожной компании Польши - PKP Cargo и трансформировал почти обанкротившегося государственного перевозчика в финансово здоровую компанию.

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Кабмин 6 июля своим решением вывел из состава правления компании Оксану Марину, Штефана Хофсаесса и Евгения Кравцова, назначив вместо них новых членов правления.

Позже, решением правительства состав правления Публичной акционерной компании «Укрзализныця» был расширен до девяти человек и назначены новые члены правления Андрей Галущак, Александр Скрипинский и гражданин Польши Иренеуш Василевски.

Тогда же Кабмин изменил состав набсовета "Укрзализныци", в частности, вывел из его состава Юрия Гвоздева, Юрия Миськива, Владимира Омеляна, Олега Паракуду, Дмитрия Парфененко, Николая Снитко и Юлию Ковалив. Вместо них в состав наблюдательного совета компании вошли Игорь Билоус, Надежда Казначеева, Николай Карплюк, Евгений Кравцов, Сергей Марченко, Дмитрий Роменский и Елена Дьяченко.

30 июня состоялось первое заседание нового состава правления "Укрзализныци".