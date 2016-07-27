Аэропорт "Борисполь" стал вторым в рейтинге эффективности крупнейших госкомпаний инфраструктуры

Деловой портал Hubs составил рейтинг эффективности крупнейших госкомпаний инфраструктуры по показателям чистой прибыли и рентабельности EBITDA. В рейтинг попали компании, которые входят в сферу управления Мининфраструктуры, и размер активов которых оценивается выше 2 млрд грн.

Согласно аудиторскому заключению международной компании BDO, по МСФО (Международные стандарты финансовой отчётности, - ред.) прибыль аэропорта «Борисполь» составила 540 млн грн. против убытка 513 млн грн. в 2014 г.

За 1,5 года аэропорту удалось оптимизировать работу терминалов, увеличить пропускную способность трансферной зоны (до 900 пассажиров в час), сократить на 30% время прохождения формальностей и дополнительных мер авиабезопасности, модернизировать зону отлета внутренних рейсов и зоны прилета.

Согласно рейтингу Hubs по рентабельности EBITDA инфраструктурных госкомпаний, первое место досталось ГП «Одесский морской торговый порт», второе – аэропорту «Борисполь», третье – Администрация морских портов. При этом наиболее существенные показатели из них, продемонстрировал «Международный аэропорт «Борисполь». В 2015 году ему удалось стать прибыльным, а показатели рентабельности EBITDA увеличить с 63,2% в 2014 г. до 77,4% заняв второе в общем зачете.

«Вероятно, на предприятии улучшили контроль за тем, как компании, которые пользуются услугами аэропорта, расплачиваются. Это позволило увеличить денежный поток и чистую прибыль», – прокомментировал успехи «Борисполя» экономический эксперт Александр Жолудь.

В целом авиаперевозки переживают не лучшие времена. Поскольку из-за девальвации гривны увеличилась стоимость топлива и т.д., что в целом негативно влияет на пассажиропоток авиасообщением. По данным Госавиаслужбы, в Украине в 2015 г., по сравнению с 2014 г., он снизился на 2,6% – до 6,3 млн чел. (в январе-май 2016 г. уже есть позитивная динамика – темп роста составил 15%). При этом, аэропорту «Борисполь» в 2015 г. удалось обеспечить рост пассажиропотока – на 6%, или до 7,2 млн чел. (в т. ч. транзит). Рост дохода, наряду со снижением расходов, также положительно отразился на показателях рентабельности аэропорта.