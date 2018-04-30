В погоне за бэушной иномаркой

Автомобили с европейскими номерами, преимущественно стран Балтии и восточноевропейских государств, на украинских дорогах ни у кого удивления не вызывают. Корни мечты рядового украинца о немножко потрепанной "бехе" с литовскими номерами идут еще из 90-х. Вариант регулярно пересекать границу или давать взятку в случае просрочки транзитного срока пришелся по душе многим автовладельцам. Особенно данная "традиция" закрепилась в приграничных областях. Зачем уплачивать растаможку и акциз, что делает авто в разы дороже, если можно ездить и так?

"Все мы знаем проблемную ситуацию с автомобилями на западных границах. Имею в виду, в первую очередь, авто с иностранной регистрацией: на какие вещи идут наши граждане, на какие поборы, на какую коррупцию, на получение паспортов, на совместную собственность с иностранными гражданами, чтобы каким-то образом легализовать свои б/у автомобили. Причиной этому являются слишком высокие акцизы на б/у авто. Они не пропорционально высоки по сравнению с акцизами на новые авто. И это действительно искривляет структуру рынка", - так описала проблему член налогового комитета Верховной Рады Татьяна Острикова.

Решить вопрос с растаможкой таких авто украинские власти хотели уже давно. Результатом устремлений стал принятый в мае законопроект №3251 о снижении акцизов на б/у иномарки.

После успешного голосования народных депутатов президент Петр Порошенко не затягивал с подписанием документа, который уже с 1 августа вступит в силу.

На чем удастся сэкономить

Несмотря на то, что в изначальной редакции документ предполагал только снижение акцизов на б/у авто, уже в ходе голосования в законопроект были внесены важные изменения. Как итог - растаможка авто подешевеет в десятки раз.

Так, наиболее выгодной станет покупка среднелитражных автомобилей. Акциз на машины с объемом бензинового двигателя до 1 л теперь составит 0,102 евро за 1 куб. см против действующей ставки 1,094 евро. Разница почти в 11 раз.

Для других объемов двигателя сетка акциза будет выглядеть следующим образом.

Для бензиновых авто:

с двигателем 1-1,5 л акциз составит 0,063 евро, сейчас - 1,367 евро;

с двигателем 1,5-2,2 л - 0,267 евро, сейчас - 1,643 евро;

с двигателем 2,2-3л - 0,276 евро, сейчас - 2,213 евро;

с двигателем более 3 л - 2,209 евро, сейчас - 3,329 евро.

Для дизельных:

с двигателем до 1,5 л - 0,103 евро, сейчас - 1,367 евро;

с двигателем 1,5-2,5 л - 0,327 евро, сейчас - 1,923 евро;

с двигателем более 2,5 л - 2,209 евро, сейчас - 2,779 евро.

Как это будет смотреться на практике, можно рассмотреть на нескольких примерах. Если раньше ставка акциза на Ford Focus 2012 года с двигателем 1,6 л составляла 2,628 тыс. евро, то теперь - всего 441,6 евро. Для растаможки более мощного авто - 2,4 л Mitsubishi Outlander 2013 года - сейчас нужно уплатить 5,311 тыс. евро, а с 1 августа - всего 662,4 евро. Экономия солидная.

Но вот только сэкономить можно будет не на всем, да и не всем.

Принимая закон, депутаты существенно ограничили поле его действия, в частности, ликвидировав возможность заработка для перекупщиков автотранспорта.

Во-первых, действие закона распространяется только на авто с датой выпуска после 1 января 2010 года.

Целью этой нормы было не желание запретить ввоз авто-рарирета. Просто в Украине с 1 января 2016 года действует эко-норма Евро-5, ограничивающая ввоз автомобилей, выпущенных до сентября 2009 года.

И главное положение закона - в течение года можно ввезти только один автомобиль для личного пользования и лишь при условии, что в течение года он не будет перепродаваться.

Так что ехать за автомобилем своей мечты в Польшу или Литву придется лично. Но пока закон еще не вступил в силу, в Интернете уже появились объявления, в которых предлагают за скромное вознаграждение отвезти вас в Европу, помочь с документами и выбором машины. Цена такой услуги "скромная", варьируется в пределах полтысячи евро.

Хотя, как отмечают разработчики закона, обмануть систему не удастся. В случае продажи ввезенного по акцизной скидке авто в течение 365 дней с момента регистрации в Украине уплатить полный размер налога придется.

"Закон выписали для людей, которые покупают авто для себя, а не для посредников. Пригнал авто для себя и использовал свое право на льготный ввоз, пригнал другому и тоже использовал свое право на льготы, но себе уже не ввезешь", - объяснил данную норму документа глава Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров (ВААИД) Олег Назаренко.

В законе выписан еще один запрет. Так, купить по дешевке можно будет любой автомобиль, кроме российского. Точнее, табу касается всех автомобилей, которые имеют происхождение "из страны, признанной государством-оккупантом согласно закону Украины".

Именно в такой редакции закон был опубликован на прошлой неделе в правительственных СМИ. Но данный вариант может быть неокончательным.

Подписывая законопроект, Порошенко предложил несколько принципиальных правок. Президент настаивал, чтобы каждому украинцу разрешалось ввезти за время действия закона только одно авто, а также на запрете продавать автомобиль в течение всего срока действия документа.

Пока закон будет внедрен без предлагаемых Порошенко правок, но, по сообщениям из Администрации президента, они будут внесены при возобновлении работы Верховной Рады - по возвращению депутатов после летних каникул.

Что будет с рынком

Говорить о том, что закон кардинально изменит украинский авторынок, все же не приходится. Даже с учетом кратного снижения акцизов цены на б/у иномарки для рядовых украинцев остаются недосягаемыми. Сыграло свою роль обнищание населения в условиях кризиса, плюс девальвировавшая гривня. К примеру, разница в стоимости вышеупомянутых Ford Focus и Mitsubishi Outlander на украинском и польском авторынках не такая уж значительная, как большинство украинцев представляет. Речь идет о 15-20%, в денежном выражении это 4-5 тыс. долл. А чтобы завезти авто, нужно учесть затраты на проезд за ним, открытие визы и другие смежные расходы. Сэкономить пару тысяч долларов после снижения акциза, безусловно, можно будет, но рассчитывать на покупку бывшего в употреблении авто за бесценок не стоит.

Между тем, снижение акциза стало продолжением шагов властей по либерализации авторынка. Так, прошлой осенью было досрочно отменено действие спецпошлин на импорт легковых авто, введенных в 2012 году, а весной этого года парламент временно отменил ввозную пошлину для электромобилей. Хотя, ни первое, ни второе решение к взрыву спроса не привело.

Тем не менее, авторы нового закона уверены, что как для украинцев, так и для страны в целом предлагаемые изменения будут иметь только позитивный эффект. Соотечественники смогут обеспечить себя транспортом, а также начнут регистрировать транзитные иномарки, которых в Украине насчитывается несколько сотен тысяч. Как результат - дополнительные миллиарды поступят в госбюджет.

"Реализация предложенного законопроекта не требует дополнительных расходов из государственного бюджета Украины, наоборот, способствует его наполнению. Учитывая все факторы, реальные поступления в государственный бюджет за год при реализации данного законопроекта вырастут на 1,2 млрд грн", - подсчитали авторы закона.

Скептически отнеслись к закону только лишь продавцы новых автомобилей. По мнению главы ВААИД Назаренко, снижение акциза на импорт б/у авто не принесет украинцам никакой выгоды.

"При покупке авто за рубежом налоги действительно уменьшатся. Другое дело, что из-за обнищания населения, массового ввоза "крымских авто" и авто с еврономерами, ввоза "отжатых" на Донбассе авто, падения цен в долларах на новые авто, цены на б/у автомобили в Украине уже и так существенно упали, и даже в случае полной отмены акциза значительной выгоды при покупке авто в ЕС я не вижу", - сказал Назаренко.

Но даже с учетом такого настроения у автоимпортеров, в преддверии вступления в силу закона рынок б/у автомобилей застыл в ожидании.

По данным ассоциации "Укравтопром", в июне продажи б/у иномарок по сравнению с прошлогодним показателем упали на 80%, а в общем объеме проданных легковых автомобилей составили всего 5%.

Владислав Швец (УНИАН)