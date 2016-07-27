Fiat Chrysler с начала года увеличил прибыль почти в 3 раза

Чистая прибыль автоконцерна Fiat Chrysler Automobiles (FCA) в первом полугодии 2016 года выросла в 2,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 799 миллионов евро, сообщает Прайм.

Разводненная прибыль на акцию составила 0,502 евро против 0,180 евро за акцию годом ранее. Выручка FCA выросла на 0,14%, до 54,463 миллиарда евро.

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По итогам второго квартала концерн зафиксировал прибыль в 321 миллион евро, что на 25% больше показателя годичной давности. Разводненная прибыль на акцию составила 0,199 евро против 0,167 евро годом ранее. Выручка FCA за отчетный период сократилась на 2% - до 27,893 миллиарда евро.

FCA улучшил прогноз по выручке по итогам текущего года до 112 миллиардов евро со 110 миллиардов евро.

Fiat был основан в 1899 году и производит автомобили под брендами Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Ferrari и Maserati. В январе текущего года концерн объявил о подписании соглашения по покупке последнего транша акций американского автогиганта Chrysler. Завершение слияния компаний ожидается в 2018 году. Fiat Chrysler имеет один из самых высоких уровней задолженности в отрасли.