Аэропорт "Борисполь" просит правоохранителей ускорить следствие и вернуть изъятое оборудование

«Мы обеспокоены возможной дестабилизацией работы госпредприятия в связи со следственными действиями. Подчеркиваю - аэропорт действует исключительно в рамках украинского законодательства, в том числе и с учетом ограничений, введенных решением Совета нацбезопасности и обороны 02 сентября 2015 года. Наши контрагенты уведомлены об этих ограничениях и несут ответственность за нарушения. В ходе всех закупок служащие аэропорта проводят требуемые законом проверки поставщиков, а также строго контролируют вопрос предоставления ими сертификатов и разрешений. С 1 августа предприятие готово выполнить поручение Министерства экономического развития и полностью перейти на систему ProZorro при совершении закупок», - заявил и.о. гендиректора аэропорта «Борисполь» Евгений Дыхне.

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В ходе обыска аэропорта «Борисполь» правоохранители изъяли один детектор взрывчатых веществ для проведения следственных действий, что существенно осложнило работу Службы авиационной безопасности (САБ). В 2016 году в связи с началом применения приборов была изменена система работы с учетом модернизации, сейчас САБ не имеет возможности в сжатые сроки перестроить схему проверок. Аэропорт «Борисполь» рассчитывает, что изъятое оборудование будет быстро возвращено и система безопасности предприятия начнет функционировать в штатном режиме.

«Мы выражаем полную готовность совместно с правоохранительными органами разобраться в ситуации с закупками детекторов. Уверен, что все проблемные вопросы будут сняты. Хочу акцентировать внимание на том, что речь идет о безопасности наших пассажиров, их жизнях. Это - не предмет для манипуляций», - подчеркнул Евгений Дыхне.

Решение о необходимости приобретения детекторов взрывчатых веществ было принято еще в 2012 году во исполнение закона Украины «О госпрограмме авиационной безопасности гражданской авиации». Первую закупку удалось осуществить лишь в 2015 году. Детекторы - более эффективный, чем работа кинологической службы, способ выявления взрывчатых веществ. Техническая служба аэропорта остановила свой выбор на технологии, которая исключает использование источника ионизирующего излучения, предоставив веские аргументы - отсутствие негативного влияния на здоровье пассажиров и отсутствие необходимости регулярных финансовых затрат на обслуживание.

В тендере по выбору поставщика приняло участие две компании, представители производителей Европы и Америки - единственные в Украине, предлагающие продажу таких детекторов избранной технологии. Победителем тендера стала 100%-но украинская компания - ООО «Проектно-технический центр» - предложившая более выгодные условия. Победитель предоставил сертификат соответствия, выданный Государственной авиационной службой компании-производителю «Inward detection technologies» (Чехия), продукт которой и приобрел аэропорт «Борисполь». Необходимость привлечения посредника обусловлена объективными факторами, в частности позицией самого производителя, решившего действовать через украинского партнера. «Борисполь» со своей стороны обеспечил максимальное распространение информации о проведении торгов.