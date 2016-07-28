Boeing получил квартальный убыток впервые почти за семь лет

Чистый убыток авиастроительной корпорации Boeing во втором квартале 2016 года составил $234 млн против прибыли в $1,11 млрд за апрель-июнь 2015 года, следует от отчета компании, подготовленного в соответствии со стандартами бухучета GAAP. В пересчете на каждую акцию убыток Boeing составил $0,37, передает РБК.

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Квартальный убыток компания Boeing получила впервые почти за семь лет — в предыдущий раз отрицательный результат был получен в третьем квартале 2009 года, когда убыток Boeing составил $1,564 млрд.

Выручка Boeing в апреле-июне 2016 года превысила показатель за аналогичный период 2015 года на 1% — с $24,543 млрд она увеличилась до $24,755 млрд.

В отчете компании причиной убытков названы потери от переклассификации расходов на разработку и исследования по программе Boeing 787, а также потери, связанные с реализацией программ по самолетам Boeing 747 и авиатанкерам KC-46.

По итогам первой половины 2016 года компания получила прибыль, однако ее размер сократился более чем вдвое — с $2,446 млрд в январе-июне 2015 года до $985 млн.