Правительство уволило главу Государственного космического агентства

Кабинет министров Украины уволил главу Государственного космического агентства Украины (ГКАУ) Любомира Сабадоша.

Читайте такжеКабмин уволил уполномоченного по вопросам госдолга

Соответствующее решение закреплено распоряжением правительства от 22 июля 2016 года.

При этом причины увольнения в документе не указаны.

Как сообщал УНИАН, Сабадош был назначен на должность главы ГКАУ в августе 2015 года.

Справка УНИАН. Государственное космическое агентство Украины является специально уполномоченным центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает реализацию государственной политики в области космической деятельности, осуществляет руководство порученной ему сферой управления, несет ответственность за состояние ее развития.