Трассу Одесса - Киев могут сделать платной: за проезд 500 км планируют брать 900 гривень - СМИ

В планах власть имущих — опробовать новую модель передвижения по стране на трассе Одесса — Киев, пишет "Сегодня".

За проезд на участке новой хорошей дороги протяженностью 500 км собираются брать около 900 грн с авто. Об этом рассказал начальник отдела инвестиций в инфраструктурные проекты Агентства инвестиций Одесской ОГА Владимир Шемаев.

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"Важно отметить, что пока эта идея — только на стадии развития, и конкретных действий не было. Могут быть два варианта развития событий: либо будет установлена плата за проезд по существующей трассе, что не логично, так как она в плохом состоянии, либо построят новую", — пояснил чиновник.

И добавил, что в ближайшее время проект вряд ли воплотят в жизнь, ведь частный инвестор не согласится строить дорогу, которая окупится за 20 лет. А в случае недостаточного трафика страна должна будет компенсировать инвестору оговоренную сумму выручки.

В сети активно обсуждают предложение. Автомобилисты опасаются, что кроме платной дороги не будет альтернативы, а экс-начальник департамента транспорта Одесской ОГА Георгий Зубко считает, что хотя закон и принят, по факту он не работает.

"Делу надо дать ход как можно скорее. Сегодня все дороги страны — в разрушенном состоянии. Министр заявил, что за счет бюджета можно отремонтировать 1% всех дорог. И это несмотря на то, что в текущем году выделено рекордное финансирование на транспортную отрасль. Чтобы зашли инвесторы, нужна законодательная база, которая гарантирует вкладчикам их безопасность", — поясняет Зубко. По его мнению, нужно предоставить возможность таких гарантий от области и города.

Общественник и экс-руководитель "Одессатранспарксервиса" Сергей Дубенко в свою очередь считает, что платная дорога должна быть только альтернативой бесплатной. "Если будет одна платная трасса, это будет противоречить закону", — отмечает Дубенко.

В Европе за проезд по платным дорогам, как правило, рассчитываются банковской картой и подтверждением оплаты служит наклейка на лобовом стекле. Кроме того, существуют правила, которые диктуют, где и как должен располагаться стикер.

В Австрии проехать по автобану стоит 9 евро (примерно 250 грн) за 10 дней, а в Чехии — 13 евро (363 грн). Жители Швейцарии оплачивают проезд сразу на 14 месяцев — выходит примерно 2324 грн. А в соседней Молдове дорожный сбор оплачивают только авто с иностранными или транзитными номерами — 112 грн за 7 дней.