В Кабмине назвали сроки назначения нового главы "Укравтодора"
Глава Мининфраструктуры не уточнил, кто именно является кандидатом на должность руководителя "Укравтодора".
Кабинет министров намерен назначить нового главу Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") в августе, сообщил журналистам министр инфраструктуры Владимир Омелян.
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"Мне приятно, что есть политическое понимание, и уже в августе "Укравтодор" возглавит высококвалифицированный специалист. Это человек, который в корне изменит эту структуру", - сказал министр.
При этом он не уточнил, кто именно является кандидатом на должность главы "Укравтодора".
Как сообщал УНИАН, 1 июня Кабинет министров Украины уволил председателя "Укравтодора" Андрея Батищева и вместо него назначил временным исполняющим обязанности Евгения Бараха, который до этого занимал пост первого заместителя руководителя госагентства.