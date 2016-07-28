В Кабмине назвали сроки назначения нового главы "Укравтодора"

Кабинет министров намерен назначить нового главу Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") в августе, сообщил журналистам министр инфраструктуры Владимир Омелян.

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"Мне приятно, что есть политическое понимание, и уже в августе "Укравтодор" возглавит высококвалифицированный специалист. Это человек, который в корне изменит эту структуру", - сказал министр.

При этом он не уточнил, кто именно является кандидатом на должность главы "Укравтодора".

Как сообщал УНИАН, 1 июня Кабинет министров Украины уволил председателя "Укравтодора" Андрея Батищева и вместо него назначил временным исполняющим обязанности Евгения Бараха, который до этого занимал пост первого заместителя руководителя госагентства.