Украина в ВТО призвала Россию немедленно отменить транзитную блокаду

Украина на заседании Генерального совета Всемирной торговой организации призвала Россию отменить необоснованные ограничения транзита, которые противоречат правилам ВТО.

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Текст соответствующего заявления опубликован на официальной странице Министерства экономического развития и торговли в Twitter.

“Украина в очередной раз призывает Российскую Федерацию немедленно отменить необоснованные транзитные ограничения и восстановить недискриминационный, свободный режим транзита для всех членов ВТО. Мы надеемся, что все члены ВТО понимают, что это не политическая риторика. Мы тут, чтобы обеспечить соблюдение правил всеми членами ВТО. Мы еще раз отмечаем, что правила нужно уважать”, - говорится в заявлении украинской делегации.

Кроме того, украинская сторона призвала членов ВТО обратить внимание на сокращение объемов торговли со странами Средней Азии после введения дискриминационных ограничений, а также подчеркнула, что рассматривает обзор торговой политики России в ВТО в сентябре как возможность предоставить фактическую базу нарушений правил организации.

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Позднее в Минэкономразвития отметили, что российская сторона “традиционно” не предоставила аргументированных ответов на вопросы, поставленные украинской делегацией.

В то же время, позицию Украины поддержали Евросоюз, США, Канада, Япония, Австралия, Норвегия, Грузия и Корея, призвавшие РФ немедленно устранить ограничения.

Как сообщал УНИАН, ранее торговый представитель Наталья Микольская заявила, что Украина имеет «хорошие шансы» решить проблему торговой агрессии со стороны России, усилившуюся ограничением транзита с 1 июля, при помощи поддержки партнеров по Всемирной торговой организации.

1 июля Россия ввела дополнительные ограничительные меры в отношении транзита украинских товаров по своей территории. В частности, они предусматривают продление срока действия продуктового эмбарго в отношении ряда украинских товаров, включая продовольствие и промпродукцию, до 31 декабря 2017 года, ограничения на транзит товаров в Казахстан и Киргизстан, полный запрет на транзит товаров, попадающих под действие эмбарго или предполагающих взимание пошлин.