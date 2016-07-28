На Сумщине на две недели перекроют дорогу в направлении Харькова

Об этом УНИАН сообщили в секторе коммуникации полиции Сумской области.

«Отделом Управления превентивной деятельности ГУНП в Сумской области согласовано введение полного ограничения движения транспортных средств через проведение текущего ремонта участка км 49+557 (Боромля) до км 55+557 (Тростянец) автомобильной дороги государственного значения Н12 Сумы – Полтава», - говорится в сообщении.

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В полиции обращают внимание, что объезд будет осуществляться через автомобильные дороги государственного значения Тростянец к Лебедину по а/д Т1913 Ромны – Липовая Долина – Тростянец – Мезеновка. Из Лебедина в Суммы по а/д Т1909 Сумы – Лебедин в соответствии с временных схем объезда.

Полиция просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, учитывать указанные ограничения при планировании маршрутов.