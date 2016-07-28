Омелян рассказал, как украинские перевозчики работают в условиях российской блокады

Украинские перевозчики после необоснованного запрета Россией транзита украинских товаров по ее территории наладили альтернативные маршруты поставок, и очереди на российской границе сведены к минимуму, сообщил журналистам министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Россия лишний раз доказала, что не является государством, которое можно прогнозировать. Мы сейчас максимально используем возможности обходных путей в обход России... Очереди иногда есть, но носят единичный характер", - сказал Омелян.

Он отметил, что Министерство инфраструктуры предложило Министерству экономического развития и торговли создать транзитный совет, который будет предоставлять экспортерам и транзитерам необходимую информацию о ситуации с транзитом через РФ.

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Как сообщал УНИАН, Украина на заседании Генерального совета Всемирной торговой организации призвала Россию отменить необоснованные ограничения транзита, которые противоречат правилам ВТО.

Позицию Украины поддержали Евросоюз, США, Канада, Япония, Австралия, Норвегия, Грузия и Корея, призвавшие РФ немедленно устранить ограничения.

1 июля Россия ввела дополнительные ограничительные меры в отношении транзита украинских товаров по своей территории. В частности, они предусматривают продление срока действия продуктового эмбарго в отношении ряда украинских товаров, включая продовольствие и промпродукцию, до 31 декабря 2017 года, ограничения на транзит товаров в Казахстан и Кыргызстан, полный запрет на транзит товаров, попадающих под действие эмбарго или предполагающих взимание пошлин.