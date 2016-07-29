СБУ разоблачила украинского оператора связи в предоставлении каналов для оператора "ЛНР"

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Правоохранители задокументировали передачу частному лицу в безвозмездное пользование сегмента сети оператора, оставшегося на временно оккупированной террористами территории Луганщины. По "стечению обстоятельств" этот человек оказался руководителем незаконного оператора сотовой связи террористов "Луганские коммуникации". Именно "Лугаком" использовал волоконно-оптические линии связи для собственных нужд», - говорится в сообщении.

Сотрудники спецслужбы установили, что управление сегментом сети в т.н. "ЛНР" осуществлялось с техплощадки украинского оператора.

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В ходе обысков в офисах оператора в Киеве и Харькове и по месту жительства топ-менеджеров правоохранители обнаружили оригиналы договоров, подтверждающие договоренности руководства украинской телекоммуникационной компании с представителями незаконного оператора сотовой связи "Лугаком".

"В них, в частности, "прописаны" обязательства по бесперебойному функционированию сетевого оборудования и охране технических помещений", - сообщили в СБУ.

У злоумышленников изъято свыше 320 тысяч долларов, 1 миллион гривень и более 5 килограммов золота в слитках.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч.2 ст.110 и ч.1 ст.258-3 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.