Первую платную дорогу в Украине могут построить вокруг Киева

Министерство инфраструктуры Украины рассматривает возможность строительства на условиях концессии городской кольцевой автомобильной дороги вокруг Киева, разговоры о строительстве которой ведутся уже более десяти лет.

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Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян на брифинге.

«Теоретически мы готовы приступить к первому раунду переговоров по третьей кольцевой дороге вокруг Киева. Дискуссии вокруг этого проекта ведутся уже давно, мы перешли уже к практическим шагам по его реализации. Возможно, 2017 год будет переломным, и это будет объект номер 1, который мы рассматриваем», - сообщил Омелян.

При этом он отметил, что для успешной реализации концессионного проекта необходимо усовершенствовать нынешний закон о концессиях, а также обеспечить стабильный поток автотранспорта на данной дороге, чтобы окупить вложенные средства.

«Пока у нас не будет достаточного трафика, или не будет механизмов гарантирования государством этого трафика или компенсации его отсутствия полноценных концессионных дорог в Украине не будет», - подчеркнул министр.

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Как сообщал УНИАН, в мае 2015 года "Укравтодор" объявил конкурс на строительство первой в Украине концессионной дороги Львов – Краковец. Но уже в сентябре стало известно, что конкурсные заявки двух претендентов – украинской компании "Украинские транспортные магистрали" и французской Bouygues – не соответствуют условиям конкурса. В связи с этим Министерство инфраструктуры сообщило, что рассчитывает в 2016 году перезапустить в новом формате данный конкурс после того, как будет усовершенствовано законодательство Украины о концессии, а также о государственно-частном партнерстве.

В июле 2013 года правительство Украины уполномочило Госагентство по инвестициям и управлению нацпроектами провести концессионный конкурс на строительство городской кольцевой автодороги вокруг Киева от Столичного шоссе до автодороги М03 Киев-Харьков на участке Киев-Борисполь и заключить концессионный договор. Реализация проекта должна была осуществляться на условиях концессии на строительство и эксплуатацию автодорог за счет средств частных инвесторов и госбюджета.

3 октября 2013 года правительство заключило договор о сотрудничестве с Международной финансовой корпорацией (IFC), в рамках которого корпорация содействовала привлечению стратегического партнера для строительства и дальнейшей эксплуатации указанной дороги. В ноябре 2013 года "Укравтодор" одобрил техническое задание на разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта строительства кольцевой автодороги вокруг Киева.

Однако уже в конце февраля 2015 года глава представительства IFC в Украине Елена Волошина сообщила, что проект строительства городской кольцевой автомобильной дороги вокруг Киева заморожен, потому что у государства нет возможности участвовать в данном проекте. Кроме того, по ее словам, из-за нестабильной ситуации в Украине привлечь частного инвестора в страну крайне сложно.