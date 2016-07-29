В "Укравтодоре" рассказали, сколько ям залатали с начала года

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") с начала текущего года устранило 4 миллиона квадратных метров деформаций и выбоин на дорогах общего пользования, сообщил журналистам исполняющий обязанности главы "Укравтодора" Евгений Барах.

"4 миллиона квадратных метров уже ликвидировано, и на сегодняшний день благодаря дополнительному финансированию мы видим возможность увеличения этих объемов", - сказал Барах.

Он также сообщил, что ведется активная работа по подготовке дорог и техники к осеннее-зимнему сезону, которую нужно завершить до 1 октября.

"Что касается подготовки дорог к осеннее-зимнему периоду, то поставлена четкая задача, чтобы до 1 октября мы были в полной боевой готовности. Имеется в виду подготовка соответствующей техники и своевременная закупка необходимых материалов для отрасли, налаживание механизма прямых поставок товаров через производителей, имеющих соответствующие сертификаты качества, а не через посредников", - сказал Барах.

"Работа для обеспечения надлежащего состояния дорог ведется, и финансовые ресурсы для этих целей в "Укравтодоре" есть", - подчеркнул руководитель "Укравтодора".

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Как сообщал УНИАН, с начала текущего года и по состоянию на начало июня дорожники отремонтировали почти 3 миллиона квадратных метров дорожного покрытия, устранив 2,1 миллиона квадратных метров ям именно на опорной сети украинских автодорог. На эти цели предусмотрено 1,1 миллиарда гривень.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что Кабинет министров рассчитывает в текущем году направить порядка 18-19 миллиардов гривень на ремонт и строительство автомобильных дорог государственного и местного значения.

В целом в текущем году правительство планировало отремонтировать и построить 1 700 километров дорог, что составляет около 10% протяженности всех автомобильных трасс нашей страны.

По данным "Укравтодора", ежегодная потребность в финансировании автодорог в стране оценивается не менее чем в 60 миллиардов гривень.