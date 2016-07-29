Мининфраструктуры хочет удвоить количество аэропортов в Украине

Министерство инфраструктуры Украины планирует создать Агентство инфраструктурных проектов, в рамках которого будет финансироваться реконструкция аэродромов, сообщил глава министерства Владимир Омелян на брифинге.

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"Мы хотим создать Агентство инфраструктурных проектов, усилия которого, в первую очередь, будут направлены на реконструкцию тех аэродромов, которые уже готовы предоставлять свои услуги в авиационной сфере", - сообщил Омелян.

Он подчеркнул, что Мининфраструктуры работает над развитием сети региональных аэропортов, так как это определено утвержденной Кабинетом министров государственной целевой программой развития 17 аэропортов до 2023 года.

Также министр сообщил о планах значительно увеличить число работающих аэропортов в Украине.

"Мы сейчас имеем около 10 аэропортов, но хотим запустить фактически около 20, которые смогут функционировать в полноценном режиме, принимать рейсы как региональные, так в дальнейшем - и международные", - сказал Омелян.

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Как сообщалось, планы создания подобного агентства озвучивались предыдущей властью еще в начале 2014 года. 17 января 2014 года тогдашний президент Украины Виктор Янукович подписал указ о создании Национального агентства инфраструктурных проектов Украины, которое должно было обеспечить развитие туристической, транспортной и социальной инфраструктуры.

В конце февраля Кабинет министров утвердил Государственную целевую программу развития аэропортов Украины на период до 2023 года, на выполнение которой планируется выделить 8,7 млрд грн. Согласно принятой программе, планируется создание и развитие единой государственной сети аэродромов, а также их передача в сферу управления Министерства инфраструктуры. В частности, программа предполагает возвращение в государственную собственность из коммунальной аэродромов международных аэропортов "Днепропетровск", "Киев" (Жуляны), "Харьков", "Одесса", а также потерянного для Украины в результате аннексии Крыма аэродрома аэропорта "Симферополь" и разрушенного в результате военных действий на Донбассе аэропорта "Донецк".

Программой также запланировано увеличение общего пассажиропотока украинских аэропортов до 24,3 млн пассажиров к 2023 году.