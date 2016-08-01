С сегодняшнего дня в Украине начали действовать сниженные акцизы на импорт б/у авто

С сегодняшнего дня, 1 августа, вступил в силу закон о снижении акциза на импорт бывших в употреблении автомобилей.

В частности, акциз на машины с объемом бензинового двигателя до 1 л теперь составит 0,102 евро за 1 куб. см, что почти в 11 раз меньше действовавшей ставки в 1,094 евро.

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Для других объемов двигателя сетка акциза будет выглядеть следующим образом.

Для бензиновых авто: с двигателем 1-1,5 л акциз теперь составляет 0,063 евро, раньше - 1,367 евро; с двигателем 1,5-2,2 л - 0,267 евро, раньше - 1,643 евро; с двигателем 2,2-3 л - 0,276 евро, раньше - 2,213 евро; с двигателем более 3 л - 2,209 евро, раньше - 3,329 евро. Для дизельных автомобилей: с двигателем до 1,5 л - 0,103 евро, раньше - 1,367 евро; с двигателем 1,5-2,5 л - 0,327 евро, раньше - 1,923 евро; с двигателем более 2,5 л - 2,209 евро, раньше - 2,779 евро.

Кроме того, закон имеет ряд ограничений. Во-первых, действие закона распространяется только на авто с датой выпуска после 1 января 2010 года. Также под действие закона не подпадают автомобили, которые имеют происхождение "из страны, признанной государством-оккупантом согласно закону Украины".

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Главным ограничением закона является то, что в течение года можно ввезти только один автомобиль для личного пользования и лишь при условии, что в течение года он не будет перепродаваться. В случае перепродажи автомобиля в течение 365 дней с момента регистрации в Украине покупателю авто придется уплатить полный размер налога.

Срок действия данного законопроекта установлен 31 декабря 2018 года.

Как сообщал УНИАН, 31 мая Верховная Рада приняла законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс и снизила акцизы на импорт б/у автомобилей сроком на 2,5 года.