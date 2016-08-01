Украина и Молдова до 1 октября подпишут соглашение об "открытом небе", которое предусматривает либерализацию авиасообщения между странами и увеличение частот для украинских авиаперевозчиков.

Согласно сообщению Министерства инфраструктуры Украины, соответствующая договоренность была достигнута в ходе переговоров в рамках молдавско-украинской Рабочей группы по вопросам транспорта, которые прошли 28-29 июля в Кишиневе.

Также, по итогам заседания замминистра инфраструктуры Украины Виктор Довгань подписал прокол с Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Молдовы, в котором, помимо договоренностей об "открытом небе", содержится ряд других договоренностей в транспортной сфере.

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В частности, стороны договорились подготовить совместное обращение к Европейской комиссии о включении в сеть TEN-T автомобильных дорог и мостовых переходов между Украиной и Молдовой для финансирования из Европейского банка реконструкции и развития и с помощью грантов Европейского Союза, либерализировать автомобильные перевозки и отменить разрешения на транзит между странами, подписать в сфере железнодорожного транспорта Соглашение о развитии международного транспортного коридора Балтийское море - Черное море - Каспийское море и провести двухсторонние мероприятия с целью недопущения фактов сбросов с судов, задействованных в процессе проведения дноуглубительных работ в молдавском порту Джурджулешты, грунта на пограничных участках Украины и Молдовы.

Как сообщал УНИАН, ранее Украина и Литва сняли все ограничения на полеты между странами. Также было либерализировано авиасообщение с Эстонией, Арменией, Польшей и Италией.

Согласно программе действий украинского правительства на 2016 год, Кабинет министров намерен до конца года подписать Соглашения о совместном авиационном пространстве ("открытом небе") между Украиной и Европейским Союзом.