Южная Корея ввела ограничения на продажу Volkswagen и Audi

Власти Южной Кореи санкционировали запрет на продажу некоторых моделей автомобилей Audi и Volkswagen за махинации с показателями тестов на выброс выхлопных газов, сообщает РБК со ссылкой на Yonhap.

"Продажей этих автомобилей в Республике Корея занимается компания Audi Volkswagen Korea. Власти считают, что дилер занимался подтасовкой показателей эмиссии и шумов для того, чтобы автомобили отвечали южнокорейским требованиям", - говорится в сообщении.

Помимо этого, Министерство по охране окружающей среды обязало Volkswagen выплатить штраф в 16 миллионов долларов за подобные махинации на 47 моделях, который продавались в Южной Корее. Кроме того, министерство отозвало разрешение на реализацию 80 моделей (83 тысяч машин), которые компания продала в период с 2009 по 2016 годы.

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Таким образом, уточняет агентство, отзыв разрешений охватывает 209 и 300 тысяч автомобилей Audi и Volkswagen, проданных с 2007 года.

В начале года министерство направило жалобу на Volkswagen в прокуратуру, подозревая компанию в использовании нелегального ПО для намеренного занижения показателей выбросов во время тестирования.

"Дизельный скандал" разгорелся в сентябре 2015 года в США. Тогда выяснилось, что программное обеспечение, установленное в автомобилях Volkswagen, намеренно занижало уровень вредных веществ в выхлопных газах.