Россия задержала 143 железнодорожных вагона из Украины в Казахстан и Кыргызстан

Россия в рамках новых ограничений украинского транзита, введенных с 1 июля, задержала на границе 143 вагона, следовавших из Украины в Казахстан и Кыргызстан, сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины со ссылкой на данные оперативного штаба реагирования.

"По данным оперативного штаба реагирования, по состоянию на 9:00 1 августа 2016 года на границе Украины с Российской Федерацией задержали 143 железнодорожных вагона, следовавших в Казахстан и Кыргызстан. 106 из этих вагонов были отправлены по измененному маршруту, 33 - перенаправлены на станцию приема груза к перевозке, то есть возвращены грузоотправителю, остальные 4 остаются на пограничных передаточных станциях", - сказано в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что не принятые российской стороной на российско-белорусской границе вагоны возвращены в адрес "Укрзализныци".

В сообщении отмечается, что по состоянию на 9:00 1 августа, по оперативной информации, полученной от Государственной фискальной службы, за последние сутки украинские транспортные средства не получали отказа в оформлении для пересечения границы.

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Как сообщал УНИАН, 1 июля Россия ввела дополнительные ограничительные меры в отношении транзита украинских товаров по своей территории. В частности, они предусматривают продление срока действия продуктового эмбарго в отношении ряда украинских товаров, включая продовольствие и промпродукцию, до 31 декабря 2017 года, ограничения на транзит товаров в Казахстан и Кыргызстан, полный запрет на транзит товаров, попадающих под действие эмбарго или предполагающих взимание пошлин.

Правительство Украины 4 июля заявило о намерении немедленно ввести зеркальные меры в ответ на действия РФ.

Действия российской стороны были во многом предсказуемыми. Так, 24 июня Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан рекомендовало перевозчикам, осуществляющим международные перевозки с территории Украины на территорию Казахстана, с 1 июля 2016 года организовывать доставку грузов по альтернативным маршрутам в обход территории России. В частности, Казахстан предложил воспользоваться следующими маршрутами: через Грузию, Азербайджан и по Каспийскому морю в казахстанский порт Актау, а также через Турцию, Иран, Туркменистан и Узбекистан.

Взаимные торговые ограничения между Украиной и Россией были введены в январе текущего года. По разным оценкам, потери украинских производителей от введенных Россией санкций превысили 1 миллиард долларов.