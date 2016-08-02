В Кабмине назвали стоимость ремонта разрушенных дорог на Донбассе

Вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион, в сферу ответственности которого, в частности, входит транспортная инфраструктура и дорожное хозяйство, оценивает затраты на ремонт разрушенных в результате боевых действий в Луганской и Донецкой областях почти 2 тысячи километров автомобильных дорог в сумму около 7 миллиардов гривень.

"С дорогами непростая ситуация. В Донецкой и Луганской областях общий объем разрушений составляет почти 2 тысячи километров. Ориентировочная сумма средств на восстановление измеряется в миллиардах. Это около 7 миллиардов гривень", – сообщил вице-премьер в интервью "Голосу Украины".

Кроме того, по словам Кистиона, в зоне проведения АТО более 1000 объектов железнодорожного транспорта требуют восстановления. Он уточнил, что в текущем году правительство планирует начать восстановление части этих объектов на подконтрольной Украине территории, на что потребуется ориентировочно более 350 миллиардов гривень.

"Конечно, убытки есть и в других сферах. Авиационная отрасль, например, очень пострадала от закрытия воздушного сообщения над зоной АТО. Из-за значительного сокращения рейсов недополученный доход авиационной отрасли измеряется сотнями миллионов", - подытожил вице-премьер.

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Как сообщал УНИАН, по состоянию на вторую половину февраля 2016 года Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") оценивало затраты на ремонт разрушенных в результате боевых действий в Луганской области 836 километров автодорог в сумму более 4 миллиардов гривень.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что Кабинет министров Украины в марте 2017 года планирует начать масштабный капитальный ремонт украинских автомагистралей с привлечением финансирования из дорожного спецфонда, который планируется создать до конца текущего года. В этом году Кабинет министров рассчитывает направить на дорожный сектор порядка 19 миллиардов гривень.

В целом в текущем году правительство планировало отремонтировать и построить 1700 километров дорог, что составляет около 10% протяженности всех автомобильных трасс страны.

По данным "Укравтодора", ежегодная потребность в финансировании автодорог в стране оценивается не менее чем в 60 миллиардов гривень.