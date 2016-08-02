"Укравтодор" и "Автомобильные дороги Украины" проверят на коррупцию

Министерство инфраструктуры Украины в рамках новой политики предотвращения и выявления коррупции проведет антикоррупционную проверку в Государственном агентстве автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") и в государственной акционерной компании "Автомобильные дороги Украины", где недавно был обновлен руководящий состав.

Читайте такжеНАБУ задержало еще одного чиновника "Укрзализныци" по подозрению в хищении госсредств

Об этом сообщили в пресс-службе Мининфраструктуры со ссылкой на заместителя министра инфраструктуры Юрия Лавренюка, в сферу ответственности которого входит борьба с коррупцией.

«У нас есть подозрения в системных злоупотреблениях при отчуждении и реализации недвижимого имущества ГАК «Автомобильные дороги Украины» с момента начала ликвидационного процесса компании», - цитирует пресс-служба Лавренюка.

В сообщении со ссылкой на замминистра отмечается, что за все время своей работы ликвидационная комиссия не предприняла никаких шагов в направлении реструктуризации и погашения кредитных обязательств компании «Автомобильные дороги Украины», а в это время "кредитные обязательства все больше росли".

«По всем этим фактам будет проведена детальная проверка, результат которой не пройдет бесследно», - подчеркнул Лавренюк.

В сообщении отмечается, что антикоррупционная проверка, которая пройдет в ГАК «Автомобильные дороги Украины» и в «Укравтодоре», будет контролироваться как со стороны руководства транспортного ведомства, так и правоохранительными органами.

Как сообщал УНИАН, 26 июля правоохранители провели обыски в помещениях Администрации морских портов Украины. Заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк тогда сообщил, что должностные лица госпредприятия присвоили многомиллионные средства при проведении дноуглубительных работ в морских портах.

Кроме того, в тот день обыски прошли и в помещениях крупнейшего в Украине международного аэропорта "Борисполь" и в Государственной авиационной службе в рамках расследования уголовного производства, начатого по факту растраты бюджетных средств в особо крупных размерах при осуществлении госзакупок.

Ранее детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали начальника департамента планирования и контроля за закупками акционерной компании "Укрзализныця" по подозрению в хищении бюджетных средств при проведении госзакупок.