Главой набсовета "Укрзализныци" стал первый замминистра инфраструктуры Кравцов

Главой новосозданного наблюдательного совета Публичной акционерной компании "Укрзализныця" стал первый заместитель министра инфраструктуры Евгений Кравцов, сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.

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Согласно сообщению, 1 августа состоялось первое учредительное заседание обновленного состава наблюдательного совета "Укрзализныци", в который вошли представители профильных министерств, в частности, первый замминистра инфраструктуры Евгений Кравцов, заместители министра инфраструктуры Надежда Казначеева и Дмитрий Роменский, глава Фонда госимущества Игорь Билоус, представитель Минэкономразвития Елена Дьяченко, которая отвечает за реформу госпредприятий.

Также на заседании присутствовал председатель правления "Укрзализныци" Войцех Бальчун.

Помимо избрания председателя набсовета компании, в ходе заседания было принято решение разработать план действий по выполнению реформ на ближайший год, определить ответственность каждого из членов правления и разработать соответствующие показатели эффективности и обновленную организационную структуру предприятия, а также совместно с международными организациями завершить процесс корпоратизации "Укрзализныцы".

Также сообщается со ссылкой на Кравцова, что в ближайшее время должна быть представлена ​​новая структура компании с четким распределением по вертикалям.

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«На сегодняшний день работа уже начата и создано положение о наблюдательном совете... Впереди создание комитетов и ревизионной комиссии, но это уже первый шаг», - цитирует пресс-служба Кравцова.

Как сообщал УНИАН, в начале июня Мининфраструктуры подписало контракт с главой правления "Укрзализныци" Войцехом Бальчуном. 1 июня Кабинет министров Украины изменил кадровый состав правления «Укрзализныци» и одобрил подписание контракта с избранным 20 апреля главой компании поляком Войцехом Бальчуном, который в 2008-2013 годах возглавлял правление железнодорожной компании Польши - PKP Cargo и трансформировал почти обанкротившегося государственного перевозчика в финансово здоровую компанию.

Кабмин 6 июля своим решением вывел из состава правления компании Оксану Марину, Штефана Хофсаесса и Евгения Кравцова, назначив вместо них новых членов правления.

В правление "Укрзализныци" вошли менеджер PKP Cargo Марек Роберт Залесны, глава PKP PLK Ремигиуш Пашкевич, финансовый директор "Укрзализныци" Александр Бужор и специалист по кадрам, работавший в международных медиа-компаниях, Желько Марчек.

Позже, решением правительства состав правления Публичной акционерной компании «Укрзализныця» был расширен до семи человек и назначены новые члены правления Андрей Галущак, Александр Скрипинский и гражданин Польши Иренеуш Василевски.

Тогда же Кабмин изменил состав набсовета "Укрзализныци", в частности, вывел из его состава Юрия Гвоздева, Юрия Миськива, Владимира Омеляна, Олега Паракуду, Дмитрия Парфененко, Николая Снитко и Юлию Ковалив. Вместо них в состав наблюдательного совета компании вошли Игорь Билоус, Надежда Казначеева, Николай Карплюк, Евгений Кравцов, Сергей Марченко, Дмитрий Роменский и Елена Дьяченко.

30 июня состоялось первое заседание нового состава правления "Укрзализныци".