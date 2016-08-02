Самолеты российских авиакомпаний несмотря на запрет летают транзитом над Украиной

В частности, о транзитных полетах свидетельствуют данные онлайн-радара flightradar24. Радар зафиксировал пересечение воздушного пространства Украины над Волынской и Закарпатской областями за последние дни как минимум рейсами "Аэрофлота" AFL2123 Ираклион-Москва и AFL2409 Рим-Москва 27 июля, AFL2125 Салоники-Москва 31 июля и авиакомпании "Сибирь" SBI950 Варна-Москва 28 июля, передает avianews.com.

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В Госавиаслужбе уточнили, что запрет на транзит для российских авиаперевозчиков не отменялся.

В свою очередь в Украэрорухе подтвердили, что запрет действует и на сегодняшний день. При этом в ведомстве отметили, что имеются некоторые исключения, когда пролет над территорией Украины допускается. В частности, решением Совета безопасности полетов Государственной авиационной службы Украины (протокол заседания, утвержденный 09.12.2015) было определено, что в случае крайней необходимости, а именно во время:

• аварийной ситуации с воздушным судном;

• угрозы жизни лиц на борту воздушного судна;

• обхода опасных явлений погоды (если обход без входа в воздушное пространство Украины может привести к аварийной ситуации);

• перегрузки секторов обслуживания воздушного движения сопредельных стран;

• других ситуаций, при которых становится очевидным, что вход в воздушное пространство Украины позволит избежать тяжелых последствий для лиц на борту воздушного судна

возможно предоставление одноразовых разрешений на вход в воздушное пространство Украины всем воздушным судам, включая те, которые зарегистрированы в Российской Федерации.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2015 года Украина объявила о запрете полетов российских авиакомпаний, летающих в Крым, в города Украины. В ответ Россия запретила полеты в свои города всем украинским авиакомпаниям. А полный запрет на транзит самолетов российских авиакомпаний над своей территорией Украина ввела 26 ноября 2015 года. Подобные меры в правительстве Украины тогда объяснили тем, что российская сторона не сняла ограничения по транзиту и полетам украинских авиакомпаний в Россию, а также возможностью использования украинского авиационного пространства Россией для провокаций.