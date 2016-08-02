Польша 3 августа возобновит малое приграничное движение с Украиной

20:24, 02 августа 2016
Транспорт/Связь
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Польша 3 августа, возобновит малое приграничное движение с Украиной.

флаги польша украина / Фото УНИАН

Об этом сообщает Польское радио со ссылкой на вице-министра внутренних дел Ярослава Зелинского.

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Малое пограничное движение с Украиной и Россией было приостановлено 4 июля 2016 года. Это было сделано из соображений безопасности перед саммитом НАТО и Всемирными днями молодежи.

"В среду он будет восстановлен между Польшей и Украиной", - сообщил вице-министр.

В то же время он сказал, что малое приграничное движение с Калининградской областью РФ пока не будет восстановлено.

Как сообщал УНИАН, ранее в Министерстве иностранных дел Украины ожидали, что малое приграничное движение Украины с Польшей будет восстановлено 2 августа.

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