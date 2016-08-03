Samsung впервые за два года стал лидером на рынке смартфонов Северной Америки, потеснив Apple

Компания Samsung впервые за два последних года стала лидером на рынке смартфонов Северной Америки. По данным агентства Yonhap, которое ссылается на расчеты Strategy Analytics, во втором квартале доля корейской фирмы достигла 32,7% рынка.

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Бывший лидер рынка Apple опустился на второе место с долей в 24,5%. Ухудшение рыночных позиций уже сказалось на финансовых показателях американской компании, передает Прайм.

В третьем квартале 2016 финансового года доходы "яблочного производителя гаджетов" упали на 14,6%, до 42,36 млрд долларов, а чистая прибыль сократилась сразу на 26,9% по сравнению с прошлым годом и составила 7,8 млрд долларов.

"Бронзу" удерживает другая корейская компания – LG, контролирующая 16,3% рынка смартфонов в Северной Америке. В top-5 также вошли китайские ZTE и TCL.