Транспорт будущего: в Китае испытали первый автобус-портал (фото, видео)
09:27, 03 августа 2016Транспорт/Связь
2208
Портальный автобус представляет собой транспорт, передвигающийся на специальных рельсах, расположенных по краям дороги.
Фото xinhuanet.com/news.cn
В Китае прошли испытания первого портального автобуса TEB-1. Об этом пишет китайское агентство «Синьхуа».
Автобус-портал длиной 22 м, шириной 7,8 м и высотой 4,8 м протестировали в городе Циньхуандао в провинции Хэбэй.
Во время испытаний TEB-1 проехал по специально оборудованному маршруту, передает «Газета.Ru».
TEB-1 способен вместить в себя до 300 пассажиров / Фото xinhuanet.com/news.cn
Фото xinhuanet.com/news.cn
Фото xinhuanet.com/news.cn
Портальный автобус представляет собой транспорт, передвигающийся на специальных рельсах, расположенных по краям дороги. Он сконструирован таким образом, что автомобили могут передвигаться непосредственно под салоном автобуса-портала. TEB-1 способен вместить в себя до 300 пассажиров.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter