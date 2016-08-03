Транспорт будущего: в Китае испытали первый автобус-портал (фото, видео)

09:27, 03 августа 2016
Транспорт/Связь
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Портальный автобус представляет собой транспорт, передвигающийся на специальных рельсах, расположенных по краям дороги.

Фото xinhuanet.com/news.cn

В Китае прошли испытания первого портального автобуса TEB-1. Об этом пишет китайское агентство «Синьхуа».

Автобус-портал длиной 22 м, шириной 7,8 м и высотой 4,8 м протестировали в городе Циньхуандао в провинции Хэбэй.

Во время испытаний TEB-1 проехал по специально оборудованному маршруту, передает «Газета.Ru».

Фото xinhuanet.com/news.cn
Фото xinhuanet.com/news.cn
Фото xinhuanet.com/news.cn

Портальный автобус представляет собой транспорт, передвигающийся на специальных рельсах, расположенных по краям дороги. Он сконструирован таким образом, что автомобили могут передвигаться непосредственно под салоном автобуса-портала. TEB-1 способен вместить в себя до 300 пассажиров.

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