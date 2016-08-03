Транспорт будущего: в Китае испытали первый автобус-портал (фото, видео)

В Китае прошли испытания первого портального автобуса TEB-1. Об этом пишет китайское агентство «Синьхуа».

Автобус-портал длиной 22 м, шириной 7,8 м и высотой 4,8 м протестировали в городе Циньхуандао в провинции Хэбэй.

Во время испытаний TEB-1 проехал по специально оборудованному маршруту, передает «Газета.Ru».

Портальный автобус представляет собой транспорт, передвигающийся на специальных рельсах, расположенных по краям дороги. Он сконструирован таким образом, что автомобили могут передвигаться непосредственно под салоном автобуса-портала. TEB-1 способен вместить в себя до 300 пассажиров.