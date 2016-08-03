Польша возобновила малое приграничное движение с Украиной.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы Украины.

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Согласно сообщению, сегодня с 1.00 польская сторона возобновила малое приграничное движении с Украиной.

Отмечается, что все пункты пропуска работают в штатном режиме, в настоящее время наблюдается увеличение количества автотранспорта в пунктах пропуска на украинско-польской границе.

Как сообщал УНИАН, малое приграничное движение между Украиной и Польшей было приостановлено 4 июля 2016 года. Это было сделано из соображений безопасности перед саммитом НАТО и Всемирными днями молодежи.

Ранее в МИД заявляли, что малое приграничное движение Украины с Польшей будет возобновлено 2 августа.