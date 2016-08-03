Тайвань может отозвать лицензию у сервиса такси Uber

Комиссия по инвестициям Тайваня сообщила, что может отозвать лицензию у Uber из-за того, что компания позиционирует себя не как поставщик транспортных услуг, а интернет-платформа информационных технологий, сообщает РБК.

"Исполнительный секретарь комиссии Эмиль Чанг заявил, что окончательное решение будет принято 11 августа. По словам Чанга, Uber может обжаловать решение об отзыве лицензии в кабинете министров страны", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что 1 августа Uber объявил о "слиянии" Uber China с главным конкурентом американской компании на рынке КНР - сервисом такси Didi Chuxing. По словам источников Bloomberg, в условиях сделки сказано, что Didi Chuxing инвестирует в Uber 1 миллиард долларов. Стоимость объединенной компании составит 35 миллиардов долларов.

"О сделке между Uber и Didi Chuxing стало известно спустя несколько дней после того, как в Китае были формально легализованы сервисы по вызову водителей", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что при попытке зайти на китайский рынок убытки Uber составили более 2 миллиардов долларов в связи с тем, что стратегия компании в стране была основана на больших скидках пассажирам и бонусах водителям,