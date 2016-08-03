В Одессе планируют повысить стоимость проезда в общественном транспорте

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции заявил директор департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского городского совета Александр Илько.

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«Рассматривается вопрос о повышении цен на проезд до 3 грн. Это связано, в частности, с тем, что НКРЭ повышает тарифы на электроэнергию. Несмотря на то, что повышение планируется с сентября, мы тоже рассматриваем повышение тарифов для того, чтобы предприятие (КП «Одесгорэлектротранс» - УНИАН) оставалось на плаву и не потерпело тяжелых экономических убытков», - сказал Илько.

Директор КП «Одесгорэлектротранс» Дмитрий Жеман отметил, что повышение стоимости проезда связано также с увеличением минимальной заработной платы, ростом затрат на ремонт подвижного состава и сетей.

Как сообщал УНИАН, в конце апреля 2015 года в Одессе стоимость проезда в трамваях и троллейбусах повысилась с 1,5 грн до 2 гривен/поездка.