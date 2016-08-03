Кабмин расширил объемы и географию дорожных работ в Украине - Гройсман

Кабинет министров расширил объемы и географию дорожных работ в Украине, а также усилил контроль за использованием средств благодаря переходу государственной компании "Укравтодор" на систему госзакупок Prozorro.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.

"По украинским дорогам ездят все. Поэтому качество дорог - вопрос государственного значения, который всегда будет оставаться в центре внимания правительства. Дорожное хозяйство сейчас еще в основном находится в неудовлетворительном состоянии. Наша задача его возродить. И мы работаем в этом направлении: мы увеличили объемы и географию дорожных работ", - написал премьер.

По словам Гройсмана, использование системы электронных госзакупок при проведении дорожных работ позволит успешно реформировать и восстановить дорожное хозяйство Украины.

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"Одновременно мы начали системный контроль за качеством работ и эффективностью использования средств, а с 1 августа “Укравтодор” вместе с другими госструктурами начал работу по системе публичных электронных закупок Prozorro. Эффективное и честное использование ресурсов - залог успеха", - подчеркнул глава правительства.

Как сообщал УНИАН, в госбюджете на 2016 год финансирование дорожного хозяйства увеличено в два раза – до 6,6 миллиарда гривень. Общий бюджет Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") на 2016 год составит 18,7 миллиарда гривень против 23 миллиардов гривень, предусмотренных на 2015 год. При этом 11,945 миллиарда гривень будет выделено на выполнение долговых обязательств по привлеченным ранее кредитам.

По словам Гройсмана, Кабинет министров Украины инициирует осенью проведение проверок качества выполнения дорожных работ и состояния дорожного хозяйства.