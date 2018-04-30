Дороги как чрезвычайная ситуация

Когда немногим больше месяца назад премьер-министр Владимир Гройсман объявил о начале масштабного проекта по ремонту украинских дорог, он вряд ли мог предположить, на что способы представители власти на местах, дабы получить должное финансирование до того, как контролировать закупки для «стройки века» начнут международные доноры. Напомним, в конце июня премьер заявил, что, при финансовой поддержке Всемирного банка и частных инвесторов, осуществляя закупки на прозрачных публичных тендерах, Украине вполне по силам провести капитальный ремонт и реконструкцию отечественных магистралей за несколько лет. «До глубокой осени мы подтянем дорожное хозяйство до более-менее нормального состояния. Я бы хотел, чтобы с весны 2017 года мы начали полномасштабное строительство украинских дорог», - сказал Гройсман.

Ремонт? Только текущий

Действительно, на сегодняшний день дорожное хозяйство «подтягивают» по всей стране. По информации Департамента стратегического развития дорожного рынка и автомобильных перевозок Мининфраструктуры, в 2016 году в Украине планируют капитально отремонтировать 1,7 тыс километров дорог (1% общей протяженности дорог в стране). При этом в ведомстве признают, что, в идеале, ежегодно капитального ремонта требуют 17 тыс километров, и еще 34 тыс километров дорог нуждаются в текущем и среднем ремонте.

Читайте такжеКабмин расширил объемы и географию дорожных работ в Украине - Гройсман

Что касается выполнения планов, в нынешнем году для этого запланировано 19,4 млрд гривен финансирования. В эту сумму входят как средства государственного бюджета, так и кредиты, финансирование из фонда регионального развития, поступления от эксперимента на таможне (когда половина собранных сверхплана таможенных поступлений остается на местах и направляется на ремонт дорог) и деньги местных бюджетов.

Вместе с тем, далеко не все регионы готовы раскошеливаться: учитывая весьма плачевное состояние автомагистралей в некоторых областях, бюджетные «крохи» на их ремонт, для этого предусмотренные, никак не покрывают потенциальных расходов. К примеру, в Николаевской области довольно большие участки трасс, состоящие из выбоин, ям и изорванного асфальта, с трудом можно назвать «дорогами». Так, согласно официальной статистики, в этом регионе ямочность присутствует на более 694 км дорог государственного значения. И все, на что могут рассчитывать в текущем году водители, рискнувшие проехаться по этим трассам «с препятствиями», – ямочный ремонт. О капитальном можно только мечтать.

Дело в том, что только лишь для обеспечения надлежащего состояния автомобильных дорог общего пользования в Николаевской области в 2016 году необходимо около 3 млрд гривен. Этого было бы достаточно и для строительства, и для реконструкции, и для капитального и текущего ремонта. Но фактически на эти нужды области из государственного бюджета выделено всего 170 млн гривен. Кое-что сумели наскрести и в местной казне: из областного бюджета к этой сумме можно смело прибавить еще 35 млн гривен (15 уже выделено и 20 – в планах). Ну, а областная программа развития автомобильных дорог общего пользования, предусматривающая софинансирование дорожных работ, добавляет к этой смете еще около 25 млн гривен.

Справедливости ради отметим, что всего до конца года Николаевская область получит на ремонт дорог около 500 млн гривен из госбюджета. Но, опять же, полностью обновить дорожное покрытие эта сумма не позволяет.

«Чрезвычайное» ноу-хау Николаевщины

Учитывая плачевное состояние дорожного покрытия в Николаевской области, количество жалоб от жителей региона, которые, к тому же, неоднократно перекрывали или ограничивали движение на трассах государственного значения, требуя ремонта дорог, растет с каждым днем, утверждают депутаты Николаевского областного совета. Собственно, именно эти жалобы и стали основой для любопытного решения «дорожной» проблемы: в облсовете решили признать ситуацию на 5 автодорогах государственного значения - чрезвычайной. И 26 июля, на внеочередной сессии, решение было принято.

«Принимая во внимание крайне неудовлетворительное состояние дорог Николаевской области, которое затрудняет пассажирское транспортное сообщение, оказание неотложной медицинской помощи, а также приводит к социальной напряженности в обществе, учитывая многочисленные обращения населения, депутаты решили признать состояние автодорог общего пользования в пределах Николаевской области катастрофическим, чрезвычайно критическим и угрожающим жизни и здоровью людей», - рассказала УНИАН глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко.

Читайте такжеПервую платную дорогу в Украине могут построить вокруг Киева

По словам чиновницы, на 19% дорог общего пользования в пределах области наблюдается полная потеря несущей способности дорожного покрытия «из-за низкой прочности основы и несоответствия прочности дорожных конструкций условиям движения транспорта». В этой связи, признание состояния автодорог Николаевской области катастрофическим и чрезвычайно критическим, а также обращение депутатов Николаевского областного совета к премьеру, «позволит предметно рассмотреть состояние автодорог, которое, с точки зрения депутатов и жителей области, является чрезвычайным», уверена Виктория Москаленко.

«Такое решение – основание для создания правительством специальной комиссии для изучения ситуации с автодорогами Николаевской области», - считает она.

Любой скептик обратит внимание на то, что вряд ли очередная комиссия Кабмина (сколько их было уже и где результаты их деятельности?) повлияет на качество дорожного покрытия в области. Но депутаты Николаевского облсовета делают ставку вовсе не на отчет такой комиссии. Она, по их мнению, всего лишь определит «степень критичности состояния дорог» и, таким образом, позволит вынести региональную проблему на глобальный уровень. Поскольку главная цель местной николаевской власти – выделение средств на ремонт дорог из резервного фонда государственного бюджета. «В объемах, необходимых для восстановления дорожного покрытия на автомобильных дорогах государственного значения в пределах области», - добавляет Виктория Москаленко.

Другими словами, депутаты Николаевского областного совета сделали то, до чего не додумались ни в одном регионе за все годы независимости Украины. До сегодняшнего дня чрезвычайные ситуации, на ликвидацию которых средства выделялись из резервного фонда госбюджета, ограничивались паводками или масштабными пожарами. Местные власти Николаевщины вознамерились вписать в этот перечень и катастрофическое состояние дорог. А для того, чтобы схема заработала, нужно доказать, что плохое дорожное покрытие действительно может повлечь человеческие жертвы, ущерб здоровью людей, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности жителей региона. Поскольку в ст. 24 «Резервный фонд бюджета» Бюджетного кодекса Украины черным по белому написано, что средства резервного фонда не могут быть использованы на капитальный ремонт и реконструкцию, «кроме случаев, связанных с ликвидацией чрезвычайных ситуаций». Конечно, вероятность того, что состояние дорог в Николаевской области будет признано таковым на государственном уровне, крайне мала. Но рассмотреть подобное обращение Кабмин обязан.

Денег нет, но вы держитесь там…

В профильном министерстве также знают об обращении депутатов Николаевской области и о состоянии дорог в регионе, но не намерены торопиться лоббировать их интересы и добиваться выделения правительством дополнительных средств на ремонт дорог из резервного фонда госбюджета. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян рассчитывает на то, что местные власти будут выделять сэкономленные за счет децентрализации средства на дорожные работы, а не на другие нужды. «Мы знаем об этой ситуации, в то же время мы рассчитываем на софинансирование из местных бюджетов, так как госбюджет не сможет покрыть расходы всех областей. Мы общались и с предыдущим губернатором области, и с нынешним руководством Николаевской области на тему того, что обязательным должно быть софинансирование. Это тот путь, по котором идут все области, и Николаевская область не должна быть исключением», - сообщил Омелян.

Он отметил, что в этом году Николаевская область по плану получит около 500 млн грн на ремонт дорог, предусмотренных в госбюджете. В частности, львиная доля средств пойдет на реконструкцию наиболее проблемной автодороги национального значения–Днепр—Кривой Рог—Николаев, которая входит в список «Дорог позора», составленный журналистами.

«Кроме ремонта этой дороги, мы постараемся максимально отремонтировать или хотя бы ямочным ремонтом пройтись по тем участкам дорог, которые также находятся в критическом состоянии, но мы не можем за один год отремонтировать всю Николаевскую область», - подчеркнул министр.

Более резким в своих высказываниях оказался исполняющий обязанности главы «Укравтодора» Евгений Барах, который также прокомментировал обращение депутатов Николаевской области к правительству. «Кроме того, что область признала неудовлетворительным состояние дорог, я бы хотел тогда обратиться к представителям местной власти Николаевской области с одним вопросом: а почему же тогда так все случилось за последние полгода и что было сделано предыдущим руководством за последние полгода для улучшения состояния дорог?», - возмутился Барах.

Напомним, в конце июля руководитель «Укравтодора» уволил начальника службы автодорог в Николаевской области, а также еще двух руководителей в Донецкой и Черкасской областях. Увольнения прошли после того как Барах лично проехался по автодорогам областей и проинспектировал ход выполнения дорожных работ. Не последнюю роль в увольнении руководителя Службы автодорог в Николаевской области Александра Антощука сыграла и общественность - многочисленные обращения как от депутатов, так и от граждан в сети Facebook о ненадлежащей работе балансодержателя дорог в регионе.

Анна Михайлюк, Александра Данько