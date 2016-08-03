В Одессе хотят ввести в транспортную систему города электробусы

Об этом сообщил директор КП «Одесгорэлектротранс» Дмитрий Жеман. «Наше видение развития маршрутной сети - электробусы. На прошлой неделе мы были в Варшаве, где ознакомились с работой данного вида техники. Это тот путь, по которому следует идти», - подчеркнул он.

По словам Жемана, намного дешевле закупить 15 электробусов, которые будут заряжаться на конечных остановках от уже существующей контактной сети, чем прокладывать новую контактную сеть для троллейбусов и возводить тяговые подстанции, стоимость которой порядка 1 млн евро. И электробусы, по его мнению, наиболее эффективный способ выйти из сложившейся транспортной проблемы.

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Электробусы с современными аккумуляторами без дополнительной подзарядки проходят 120-150 км. Время подзарядки - 5-7 минут, полная зарядка будет осуществляться ночью в депо.

Вместимость такого автобуса – более 50 человек. Стоимость одного транспорта средства практически аналогична цене троллейбуса (порядка 5 млн грн), в то же время, затраты на обслуживание и заправку (зарядка) - в 10 раз меньше.