Nokia закончила полугодие с убытком 1,2 миллиарда евро

Убыток финской Nokia Corp., одного из крупнейших в мире производителей телекоммуникационного оборудования, приходящийся на акционеров головной компании, по итогам первого полугодия 2016 года составил 1,178 миллиарда евро против прибыли в 524 миллиона евро годом ранее, говорится в отчетности компании.

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Убыток в пересчете на акцию составил 0,21 евро против прибыли в 0,14 евро в аналогичном периоде прошлого года. При этом, прибыль от продаж выросла в 1,9 раза, достигнув 11,082 миллиарда евро, передает Прайм.

Убыток Nokia во втором квартале, приходящийся на акционеров головной компании, достиг 665 миллионов евро после прибыли в 347 миллионов евро в 2015 году. Убыток в пересчете на акцию составил 0,12 евро против прибыли в 0,09 евро годом ранее. В то же время квартальная прибыль от продаж компании в годовом выражении также выросла в 1,9 раза, до 5,583 миллиарда евро.

Тем не менее, компания отмечает, что ожидает по итогам всего 2016 года снижения общей выручки от продаж в годовом выражении. Рентабельность по операционной прибыли прогнозируется в диапазоне 7-9%.

Nokia — финская транснациональная компания, производитель телекоммуникационного оборудования для мобильных, фиксированных, широкополосных и IP-сетей. В апреле 2015 года Nokia и Alcatel-Lucent подписали меморандум о слиянии стоимостью 15,6 миллиарда евро. Объединенная компания будет называться Nokia Corporation, доля Nokia в ней составит 66,5%, Alcatel - 33,5%.