На польскую границу после возобновления малого приграничного движения вернулись очереди

В четверг утром после возобновления малого приграничного движения с Польшей на границе в восьми пунктах пропуска в Волынской и Львовской областях образовались очереди, в которых стояли 1030 автомобилей.

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Об этом сообщает Западное региональное управления Государственной пограничной службы.

Самая большая очередь – из 280 автомобилей – образовалась в пункте пропуска "Рава-Русская – Гребенное".

Еще 200 машин стояли в пункте пропуска "Угринов". В пункте "Шегини" в очереди 180 автомобилей, "Грушев" – 80, "Краковец" – 70, "Смильница" – 30.

В Волынской области 70 автомобилей ожидали пересечения границы в международном автомобильном пункте пропуска "Устилуг", еще 120 в пункте "Ягодин авто".

В сообщении отмечают, что в других пунктах пропуска на западной границе автомобильных очередей по состоянию на 8.00 зафиксировано не было.

Как сообщал УНИАН, Польша с 3 августа возобновила малое приграничное движение с Украиной, которое было приостановлено 4 июля.