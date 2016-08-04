"Киевстар" объяснил проблемы со связью в столице: жалуется на кибератаку

Глава одного из крупнейших украинских операторов мобильной связи «Киевстар» Петр Чернышов объясняет возникшие в среду, 3 августа, проблемы со связью в Киеве TDOS-атакой (кибератакой на телефонную систему оператора).

Об этом он сообщил в сети Facebook, комментируя запись директора департамента развития инноваций и интеллектуальной собственности Министерства экономического развития и торговли Елены Минич.

«На нашу сеть прямо сейчас идет TDOS-атака. Мы уже почти победили», - написал он в ответ на жалобу Минич о снижении качества сети оператора.

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По словам Минич, «Киевстар» работает с перебоями уже в течение нескольких дней.

«Сеть «Киевстар» уже несколько дней подряд практически не работает… Сегодня звонил мой руководитель, а пропущенный звонок появился в логе только спустя несколько часов. Не говоря о том, что во время звонков ничего не слышно, постоянные "call failed" («звонок не удался» - УНИАН), - пишет она.

Как сообщила пресс-служба оператора в ответ на запрос УНИАН, проблемы в сети оператора были временными и длились не более часа - с 18.30 до 19.20. По данным пресс-службы, сеть была перегружена, и абоненты могли испытать сложности с дозвоном. При этом в компании утверждают, что сигнал не пропадал.

Ранее «Киевстар» сообщал о проведении работ по модернизации сети в Киеве и ряде других городов Украины. В связи с этим оператор предупредил своих абонентов о временных проблемах со связью в некоторых районах столицы. Среди возможных проблем, по данным компании, могут быть шумы, плохая передача сигнала и снижение качества связи.

Оператор планирует завершить работы по замене оборудования в конце августа.

Как сообщал УНИАН, оператор «Киевстар» проводит работы по модернизации сети по всей Украине в рамках подготовки к будущему внедрению сети стандарта четвертого поколения (4G). О начале работ по обновлению сети в пригороде Киева и спальных районах столицы оператор сообщил в начале июня.

7 июля «Киевстар» завершил работы по модернизации радиосети в Одесской области.

Компания «Киевстар», основанная в 1994 году, предоставляет услуги мобильной, фиксированной связи и широкополосного доступа в интернет. Количество абонентов мобильной связи оператора составляет 25,4 млн пользователей. Акционером «Киевстара» является холдинг с российскими корнями VimpelCom.

«Киевстар» в 2015 году увеличил чистую прибыль на 11,4% по сравнению с 2014 годом - до 2,446 млрд грн. Чистый доход оператора за прошлый год увеличился на 15,08% - до 14,933 млрд грн. Согласно данным оператора, в 2015 году общая сумма вложений компании в техническую инфраструктуру (без учета оплаты лицензии 3G) превысила 3,6 млрд грн.