Neue Zürcher Zeitung: Трудности Google в российской сети

Об этом пишет Беньямин Трибе в статье "Трудности Google в российской сети", опубликованной на сайте газеты Neue Zürcher Zeitung.

Обычно национальные границы не имеют значения в сети, но бывают исключения. Американский интернет-гигант Google (Alphabet) снова это прочувствовал. Несколько дней назад министр связи России Николай Никифоров пригрозил компании, что она может потерять возможность "эффективно вести бизнес" на перспективном российском рынке. В картографическом сервисе Google Maps, компании пришлось обойти огромное препятствие: национальную принадлежность Крымского полуострова. Согласно международному праву, он – часть Украины, но Россия аннексировала его весной 2014 года. С тех пор на запросах из Украины Крым показан в составе Украины, в российских запросах Google Maps показывает Крым в составе РФ. Google прагматичен.

Тем не менее, недавно произошел скандал. В конце июля на своих картах Google переименовал несколько населенных пунктов в Крыму. За этим стояла большая антикоммунистическая кампания Киева, целью которой было заменить советские названия десятков городов и сел на первоначальные. Премьер-министр Крыма Сергей Аксёнов был в ярости, он говорил о русофобии, истерии и пропаганде. Google отреагировал быстро и вернул прежние названия – по крайней мере, в той версии Google Maps, которая отображается в России. Так была решена политическая проблема, и теперь американская компания может перейти к коммерческим препятствиям.

Недобросовестная конкуренция

Крупнейший конкурент Google в России – это "Яндекс". Местная компания уже стала крупнейшей интернет-компанией в стране, и в конце июля объявила о важном успехе в борьбе с Google. По данным компании, после того, как в контракты с производителями мобильных телефонов будут внесены изменения, в мобильные устройства с операционной системой Android будет добавлена и поисковая система "Яндекс". В настоящее время доля рынка российской компании составляет около 40%. С помощью изменений контракта "Яндекс" позаботился о том, что его браузер будет заранее установлен на телефонах, и его проще будет использовать. Тем не менее, эта услуга отображается не на странице запуска, а в фоновом режиме. Первыми будут запросы Google. Вероятно, теперь это дорого обойдется американской группе.

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"Яндекс" подал жалобу в Антимонопольную службу России, потому что Google запрещает производителям мобильных телефонов, которые используют операционную систему Android, устанавливать конкурирующие предложения. В октябре 2015 года "Яндекс" выиграл дело. Апелляция американской компании была отклонена, но дело до сих пор находится в суде. Возможно, решение будет принято в середине августа. Теоретически компании Google грозит штраф в размере до 15% от его оборота в России в 2014 году. Google и Антимонопольная служба России по-прежнему стремятся к внесудебному урегулированию. Аналогичный процесс по вопросу конкуренции сейчас идет в ЕС; Брюссель также подверг критике рекламную практику Google.

Все же попытка догнать соперников?

У жестких ограничений есть свои причины. Россия также является новым рынком для интернет-приложений. Осенью 2004 года, только 14 миллионов взрослых россиян использовали сеть, по крайней мере, один раз в месяц; в конце 2015 года цифра достигла 78 миллионов. По данным компании "Яндекс", в России интернет распространен чуть меньше, чем в Европе, но значительно больше, чем во всем мире. Оборот компании вырос с 12,5 млрд рублей в 2010 году до 59,8 млрд руб. ($820 млн) в 2015 году, но доля рынка в поисковых запросах (компьютерных и мобильных) остается относительно постоянной, на уровне чуть менее 60%. Тем не менее, в ущерб другим участникам, Google за несколько лет достиг уровня 35%. Российская дочерняя компания Google в 2015 году сообщила о росте доходов на четверть, что эквивалентно примерно 311 миллионам долларов.

Несмотря на конкуренцию, в российской сети есть то, что пока не представляет опасности для Яндекса и Google, но угрожает интернет-провайдерам и операторам мобильной связи. Москва недавно приняла новый закон о борьбе с терроризмом. Согласно этому закону, операторы телефонной связи и интернет-провайдеры должны хранить данные о контактах своих клиентов и их содержании в течение нескольких месяцев или даже лет. Постепенно, к 2018 году, в стране должны записываться все контакты. Расходы на создание и обслуживание носителей данных настолько астрономические, что никто не может их даже подсчитать. Промышленные оценки колеблются между 2000 млрд и 5000 млрд рублей (до $ 75 млрд). Некоторые операторы грозят удвоить плату за свои услуги в два и даже в четыре раза. Это станет бременем для онлайн-рынка и, таким образом, в среднесрочной перспективе превратится в проблему для Яндекса и Google.