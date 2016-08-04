Кабмин направит 105 миллионов на реконструкцию шлюзов на Днепре за счет средств ЕС

Министерство инфраструктуры Украины планирует провести реконструкцию наиболее проблемных участков судоходных шлюзов реки Днепр за счет средств фонда бюджетной поддержки Евросоюза в объеме 105 миллионов гривень.

Как сообщили в пресс-службе Мининфраструктуры со ссылкой на главу министерства Владимира Омеляна, такое решение было принято после обнародования отчета американских инженеров, которые после технического обследования пяти из шести шлюзов на Днепре констатировали неудовлетворительное состояние гидротехнических сооружений и необходимость их срочной реконструкции.

"Американские инженеры завершили техническое обследование 5 шлюзов на Днепре, выводы отчета - это неудовлетворительное состояние объектов и необходимость срочной реконструкции. Для решения этого вопроса министерством запланировано финансирование из фонда бюджетной поддержки от ЕС в размере 105 миллионов гривень, чтобы избежать экологической опасности", - цитирует пресс-служба Омеляна.

В пресс-службе уточнили со ссылкой на главу министерства, что в настоящее время транспортное ведомство совместно с международными финансовыми организациями и партнерами разрабатывает план действий по долгосрочной программе реконструкции шлюзов на Днепре.

Согласно отчету американских экспертов, у каждого из пяти проинспектированных шлюзов, а именно Киевского, Кременчугского, Запорожского, Каменского, Каховского, отдельные компоненты системы представляют средний или высокий риск отказа шлюза, что делает реку несудоходной.

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Как сообщал УНИАН, с конца мая и по начало июня группа американских инженеров проводила анализ технического состояния судоходных шлюзов на Днепре.

В 2012 году в Украине уже проводилась оценка состояния судоходных шлюзов, по результатам которой на ремонт и восстановление шлюзов необходимо было выделить 280 миллионов гривень. Однако в Мининфраструктуры выразили сомнение в объективности такого анализа, в связи с чем запланировали провести новую оценку.

По мнению экспертов, основными факторами, сдерживающими грузовое и пассажирское речное судоходство, а также мешающими наращиванию объемов речных грузоперевозок, являются аварийно-опасные участки в Днепровском и Днепродзержинском водохранилищах и недостаточная пропускная способность судового хода реки Южный Буг.

В Украине насчитывается шесть шлюзов: Каховский, Запорожский, Каменский, Кременчугский, Каневский и Киевский.