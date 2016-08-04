Tesla с начала года увеличила убыток на 70%

Чистый убыток компании Tesla Motors за январь—июнь 2016 года составил 575,455 миллиона долларов. Это почти на 70% превышает потери за первую половину 2015 года (338,4 миллиона долларов), сообщает Росбалт со ссылкой на отчет компании.

При этом в первом квартале 2016 года убытки Tesla Motors составили 282,267 миллиона долларов, а во втором выросли до 293,188 миллиона долларов. В пересчете на акцию убыток Tesla Motors (за исключением некоторых статей баланса) составил во втором квартале 2016 года 1,06 доллара, что оказалось хуже итогов за апрель-июнь 2015 года (0,48 доллара).

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Выручка Tesla Motors, в том числе от продаж автомобилей Model S и Model X, в первом полугодии 2016 года составила примерно 2,417 миллиарда долларов, что более чем на четверть превышает выручку за январь-июнь 2015 года.

Всего во втором квартале 2016 года в мире было продано 14 тысяч 402 автомобиля Tesla (9 тысячи 764 Model S и 4 тысячи 638 Model X), что заметно меньше запланированных 17 тысяч машин. При этом во втором полугодии компания планирует продать около 50 тысяч новых Model S и Model X, доведя выпуск этих автомобилей до 2 тысяч 400 единиц в неделю.

Кроме того, на запуск в производство нового электромобиля Model 3 планируется потратить еще 2,25 миллиарда долларов.