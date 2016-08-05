На границе Украины с Польшей в очередях стоят более 800 автомобилей

Согласно сообщения Государственной пограничной службы Украины в Facebook, по состоянию на 8 утра ситуация в пунктах пропуска такая:

"Ягодин авто" – 200;

"Угринов" – 170;

"Шегини" – 100;

"Устилуг" – 100;

"Краковец" – 100;

"Рава-Русская" – 60;

"Грушев" – 60;

"Смильница" – 50.

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Как сообщал УНИАН, 3 августа Польша должна восстановить малое пограничное движение с Украиной, которое было приостановлено 4 июля 2016 года.

Так было совершено из соображений безопасности перед саммитом НАТО и Всемирными днями молодежи.

Ранее в Министерстве иностранных дел Украины ожидали, что малое пограничное движение Украины с Польшей будет возобновлено 2 августа.