Тираспольскую площадь Одессы ждет полное обновление (фото)

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Будет установлено наружное освещение и заменены сети высоковольтных линий. На эти цели проектом предусмотрено 5, 927 млн грн.

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Также будут полностью переложены трамвайные рельсы, полотно и контактная сеть. На эти работы проектом предусмотрено финансирование в размере 19, 271 млн грн.

Кроме того, в ходе капитального ремонта Тираспольской площади планируются работы по обновлению дорожной части (более 3 тыс.кв.м) с обустройством гранитной брусчатки и пешеходных тротуаров (около 2 тыс.кв м).

Эта часть проекта обойдется в 18 млн грн.

Для организации дорожного движения будет нанесена дорожная разметка, установлены дорожные знаки и турникетное ограждение. Проектная стоимость этих работ - 351,9 тыс. грн.

По завершению работ по капитальному ремонту Тираспольской площади будет выполнено благоустройство и озеленение с устройством системы автоматического полива. На эти цели проектом предусмотрено 499,1 тыс. грн.