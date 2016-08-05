В Украине растет количество пользователей интернета

Доля регулярных пользователей сети интернет, которые посещали ресурс по крайней мере один раз за месяц, во втором квартале 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 4 п.п. - до 66% населения Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Интернет ассоциации Украины (ИнАУ) со ссылкой на данные исследования, проведенного агентством Factum Group Ukraine по заказу ассоциации.

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«По сравнению с данными предыдущего установочного исследования, проникновение регулярных интернет-пользователей старше 15 лет в Украине выросло на 4 п.п. - до 66%», - говорится в сообщении.

По данным исследования, во втором квартале существенно уменьшилось различие по уровню интернет-проникновения между отдельными категориями пользователей. Сообщается, что в Украине доли женщин и мужчин в общем числе интернет-пользователей почти сравнялись (54% женщин и 46% мужчин). Проникновение интернета в сельской местности достигло 60%. Также уменьшилось различие в проникновении интернета по возрастному признаку – теперь почти четверть жителей Украины старше 65 лет пользуются Интернетом.

При этом доля пользователей мобильных устройств среди регулярных пользователей Интернета составила 44%.

В исследовании принимали участие интернет-пользователи в возрасте старше 15 лет со всей Украины без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также зоны проведения антитеррористической операции.

Справка УНИАН. Factum Group Ukraine – исследовательский холдинг, занимающийся проведением социологических и маркетинговых исследований. В структуру холдинга входят также полевые компании, располагающие всеми необходимыми ресурсами для сбора данных. Основная цель исследования, которое проводит компания Factum Group Ukraine по заказу ИнАУ - это анализ посещаемости веб-ресурсов и социально-демографический профиль их посетителей.

Интернет ассоциация Украины (ИнАУ) - профессиональное объединение участников рынка телекоммуникаций и информационно-коммуникационных технологий, объединяет свыше 170 предприятий. Деятельность ИнАУ направлена на защиту интересов ее членов, проведение экспертно-аналитической работы в части разработки и корректировки законодательной и нормативной базы Украины и др.