В Крыму оккупанты возобновили пропуск в направлении "Чонгара", другие КПВВ заблокированы - пограничники

УНИАН об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

Читайте такжеОчевидцы говорят, что Джанкой оцепили российские танки - зампредседателя Меджлиса

«Около 10 часов 50 минут российская оккупационная власть возобновила пропускные операции в направлении КПВВ «Чонгар» , - говорится в сообщении.

В то же время, отметили в ГНСУ, в направлении контрольных пунктов въезда-выезда «Чаплинка» и «Каланчак» пропуск людей и транспортных средств не осуществляется.

Кордоны военных возле КПВВ выставлены за 500 метров, сообщил заместитель председателя Меджлиса Нариман Джелялов.

Как сообщал УНИАН, сегодня около 7:00 российская оккупационная власть по неустановленным причинам приостановила осуществление пропускных операций граждан и транспортных средств на админгранице со временно оккупированным Крымом на всех направлениях.