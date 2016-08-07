В Киеве начали ремонтировать улицу Вадима Гетьмана, движение ограничат на неделю

14:00, 07 августа 2016
Транспорт/Связь
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В Киеве с сегодняшнего дня до 14 августа из-за капитального ремонта будет частично ограничено движение транспорта по улице Вадима Гетьмана.

rohatyn.com.ua

УНИАН об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

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«С 07:00 7 августа до 21:00 14 августа в связи с проведением работ по капитальному ремонту Вадима Гетьмана, на участке от Индустриального путепровода до путепровода Караваевы дачи (четная сторона ул. Вадима Гетьмана), будет перекрыто 3 полосы движения автотранспорта», - говорится в сообщении.

Коммунальная корпорация «Киевавтодор» просит водителей по возможности выбирать другие маршруты движения.

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