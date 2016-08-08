Оккупанты заблокировали контрольно-пропускной пункт "Каланчак" на админгранице с Крымом - ГПСУ

Об этом в Facebook cообщил спикер ГПСУ Олег Слободян.

"По состоянию на 7:30 пропуск осуществляется в обе стороны, но крайне медленно, напротив КПВВ "Чаплинка" силовики страны-оккупанта осуществляют пропуск только тех, кто следует на временно оккупированный полуостров и полностью заблокированным остается пропускной пункт Каланчак", - говорится в сообщении.

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По его словам, на этом направлении оккупанты не осуществляют пропуск в обе стороны.

"Повышенной оставалась и активность ВС РФ вблизи админграниц. 7 августа пограничники наблюдали полеты менее восьми вертолетов Ми-8 ВС РФ на высоте до одного километра без нарушения админграниц. На разных участках к позициям ВС РФ подъезжала военная техника: грузовые автомобили и БМП.

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В очередях на КПВВ "Чонгар" и "Чаплинка" ожидают не более 50 автомобилей.

Ситуация на контрольно-пропускных пунктах на админгранице с оккупированным Крымом сохраняется напряженной, но контролируемой.

Как сообщал УНИАН, 7 августа на КПВВ "Чонгар" автомобиль украинской регистрации пытался прорваться через пункт, едва не сбив пограничника.