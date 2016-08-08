Продажи б/у автомобилей в июле упали почти в 3 раза

Объем продаж бывших в употреблении автомобилей на первичном рынке, который формируется за счет импортных поставок, в Украине в июле 2016 года составил 1,143 тысячи авто, сообщила пресс-служба ассоциации "Укравтопром".

При этом сравнительных данных в "Укравтопроме" не привели. Согласно прошлогодней информации ассоциации, в июле 2015 года продажи б/у автомобилей составили 3,057 тысячи, что в 2,7 раза больше результата июля 2016 года.

По данным ассоциации, за июль в сегменте б/у легковых автомобилей было зарегистрировано всего 230 авто. При этом по сравнению с прошлогодним результатом в июле первичный рынок б/у легковых автомобилей упал на 86%, а относительно июня этого года - на 10%.

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В то же время, продажи б/у коммерческих автомобилей составили 895 штук, что на 34% меньше, чем в июле прошлого года, и на 16% больше, чем в июне.

В сегменте б/у автобусов количество первичных регистраций за июль составило только 18 штук. Относительно прошлогоднего июля рынок б/у автобусов уменьшился на 78% и на 28% относительно июня этого года.

Как сообщал УНИАН, продажи б/у автомобилей в Украине в І полугодии сократились на 37%, до 3,5 тысячи штук.

С 1 августа вступил в силу закон о снижении акциза на импорт бывших в употреблении автомобилей. Срок действия данного закона установлен до 31 декабря 2018 года.